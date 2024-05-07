إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل "ميت غالا" لعام 2024 بإطلالة ملفتة للأنظار.

وارتدت كارداشيان فستاناً شفافاً مصنوعاً من قماش "الميتاليك" من تصميم دار "مارجيلا" بالإضافة إلى مشد باللون الفضي وتنورة مصنوعة من قماش "الدانتيل".

كما ارتدت كارداشيان سترة مصنوعة من قماش "النيت" باللون الرمادي واعتمدت في الوقت نفسه تسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف مع ظلال عيون فضية ولامعة.

ولفت المشد الذي ارتدته كارداشيان في إطلالتها يوم أمس الأنظار، إذ ساعدها في الحصول على خصر صغير للغاية.

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