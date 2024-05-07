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ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

موضة وجمال
2024-05-07 | 09:46
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ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل &quot;ميت غالا&quot; 2024 (صور)
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ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

صدمت المغنية دوجا كات الجمهور أثناء حضورها حفل "ميت غالا" 2024 إذ ظهرت بإطلالتين مثيرتين للجدل، وفق مجلة "فوغ".

 

وظهرت دوجا كات أثناء خروجها من فندق "مارك" في مدينة نيويورك الأميركية وهي ترتدي منشفة بيضاء للإستحمام بالإضافة إلى عقد من الألماس.

 

وغطّت المغنية شعرها بمنشفة بيضاء أخرى واعتمدت مكياجاً قوياً جعل ملامحها بارزة، كما استخدمت أيضاً مادة لامعة لرسم الدموع التي ظهرت وهي تنهمر على خديها.

 

وتخلّت دوجا كات عن المنشفة البيضاء قبل وصولها إلى مكان الحفل، إذ ارتدت فستاناً أبيضاً طويلاً مبللاً بالماء.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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