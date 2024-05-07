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حملة مميزة تدعو إلى الافتخار بالعيوب الطبيعية... هذا ما قامت به الشابات قبل نهائي مسابقة ملكة جمال إنكلترا!
موضة وجمال
2024-05-07 | 10:30
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حملة مميزة تدعو إلى الافتخار بالعيوب الطبيعية... هذا ما قامت به الشابات قبل نهائي مسابقة ملكة جمال إنكلترا!
حملة مميزة تدعو إلى الافتخار بالعيوب الطبيعية... هذا ما قامت به الشابات قبل نهائي مسابقة ملكة جمال إنكلترا!
شاركت المتسابقات ضمن نهائيات ملكة جمال إنكلترا عيوبهن حيث افتخرن بحب الشباب وبالوزن الزائد، وذلك كجزء من حملة لتسليط الضوء على العيوب واعتبارها أمرا طبيعيا.
وفي التفاصيل، شاركت الشابات بشجاعة صورًا أظهرت عيوبهن كجزء من حملة "Instagram vs Reality"، حيث أظهرت المتسابقات لقطات لا تمت إلى المثالية بصلة بهدف توضيح مدى اختلاف الواقع عما يتم تصويره غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الشابات إنهن أردن عرض صورة أكثر واقعية لأجسامهن وتعزيز فكرة المظهر الطبيعي من خلال الترويج لهذا النوع من الصور.
وأتى ذلك بعد أن شاركت المتسابقة الأصغر سنا،"ألكساندريا كريستال"، والبالغة من العمر 16 عاما، الصعوبات التي واجهتها مع حب الشباب.
كما عبّرت المتسابقة والمحامية "أليس كاتلر"، البالغة من العمر 26 عامًا، عن معاناتها مع الوزن الزائد، وشارك عددا من المتسابقات بهذه الحملة الملفتة.
وتُقام نهائيات ملكة جمال إنكلترا على مدى يومي 16 و17 أيار في المحطة الكبرى في ولفرهامبتون.
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