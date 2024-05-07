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إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
موضة وجمال
2024-05-07 | 10:49
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إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
حبست جينيفر لوبيز، 54 عامًا، الأنفاس خلال حفل Met Gala في فستان من تصميم Schiaparelli والذي استغرق "حوالي 800 ساعة" من العمل لإنجازه ويضم 2.5 مليون خرزة بوق.
"أردت أن أكون مثالية"، قالت لوبيز عن رغبتها في مطابقة موضوع معرض ربيع 2024 لمعهد الأزياء، "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion".
وتفاخرت جينيفير لوبيز– التي هزت السجادة الحمراء في Met 14 بشكل مثير للإعجاب – بالاطلالة اللامعة والشفافة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وأوضحت أن استضافة الحفل إلى جانب زندايا وآنا وينتور وكريس هيمسوورث وباد باني، لم يكن "بهذا السوء، بل هو شرف كبير".
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