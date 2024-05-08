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صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)

موضة وجمال
2024-05-08 | 14:53
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صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)
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صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)

صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)

أذهلت إحدى خبيرات التجميل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صنعت كوبًا صغيرا من الشاي على أظافرها باستخدامها الأكريليك والتي بلغت قيمة تصميمه بالإجمال 3 آلاف دولار.

وفي التفاصيل، قامت "مورغان غيلبرتسون" بتصميم خاص للأظافر ممتع وغير تقليدي حيث ظهرت الأخيرة وهي تصب بعناية المشروب في كوب صغير مثبت على طلاء أصابعها، واستعانت بوعاء صغير من السكر المصنوع بدوره من الأكريليك.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا قد اشتهرت سابقًا بعد مشاركتها تصميمات غير عادية للأظافر مثل تلك المغطاة بالفطر والأصداف البحرية بالإضافة إلى مجموعة واحدة مصنوعة من الحلويات، ولكن الآن أحدث ابتكاراتها الغريبة أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 

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