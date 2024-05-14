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حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)

موضة وجمال
2024-05-14 | 06:38
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حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)
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حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)

حذاء بلاستيكي جديد يثير الجدل بتصميمه وبسعره الصادم! (صور)

أطلقت دار الأزياء الشهيرة "The Row" التابعة لـ"ماري كيت" و"آشلي أولسن" حذاءًا بلاستيكيًا جديدًا ، ووصلت تكلفته إلى أكثر من  900 دولار فقط.

وفي التفاصيل، تميزت القطعة الجديدة، المصنوعة بالكامل من البوليمر المكون من البلاستيك، بنمط مفتوح من كل الأنحاء، ما يترك بعض أجزاء الجلد مكشوفة.

وتم عرض القطعة كجزء من مجموعة العلامة التجارية لما قبل خريف 2024، وبلغ سعر الحذاء 900 دولار تقريبًا بأربعة ألوان، بما في ذلك اللون الأحمر الغامق والأزرق المحيطي الفاتح.

وقامت مجلة "فوغ" بالفعل بعرض الحذاء في تقريرها كواحدة من أحدث صيحات الموضة مؤخرا.

وفي السنوات الفائتة، عاد هذا النوع من الأحذية للظهور من جديد، حيث ارتدت الممثلة "جينيفر لورانس" زوجًا ورديًا لامعًا أثناء تواجدها في مدينة نيويورك قبل عامين، كما ارتدت "إيما روبرتس" حذاءًا مشابهًا لحذاء كوتشيلا 2023.

كما أن "تايلور سويفت" ارتدت زوجًا من اللون الوردي المثير في بعض صورها الترويجية لألبومها عام 1989.

وفي هذا السياق، أثار الحذاء نوعا من الجدل بعد أن أُصيب البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالرعب والذهول، بينما اشتكى آخرون من ثمنه الباهظ.
 
 
 
 
 

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