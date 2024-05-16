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شراكة تصميم بين دار أزياء هيوغو بوس وديفيد بيكهام

موضة وجمال
2024-05-16 | 14:10
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شراكة تصميم بين دار أزياء هيوغو بوس وديفيد بيكهام
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شراكة تصميم بين دار أزياء هيوغو بوس وديفيد بيكهام

أعلنت دار أزياء هيوغو بوس الألمانية اليوم الخميس أنها أبرمت شراكة تصميم تمتد لسنوات عدة مع ديفيد بيكهام لاعب خط الوسط السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار سعيها لتعزيز الطلب على علامتها التجارية.

وقالت الشركة إن التعاون يشمل مجموعة صممها ديفيد بيكهام لملابس الرجال الرسمية والعادية مع إطلاق المجموعة الأولى في ربيع وصيف عام 2025.

ولدى دار الأزياء الألمانية مهمة لتوسعة أعمالها وتسعى لزيادة الإنفاق على التسويق بعد تجديد العلامة التجارية عام 2022 وافتتاح 102 فرع بيع جديد عام 2023.

لكن أسهمها انخفضت هذا العام بعد تحذيرها من تباطؤ نمو عمليات البيع.

وسيظهر بيكهام بالفعل في الحملة العالمية للعلامة التجارية في خريف وشتاء هذا العام.

وقال دانييل غريدر الرئيس التنفيذي لشركة هيوغو بوس في بيان "ديفيد بيكهام أيقونة حقيقية في عالم الرياضة والموضة... بفضل روح الريادة المميزة لديه وشغفه الأصيل بالموضة، فهو يجسد بشكل مثالي قيم علامتنا التجارية".

آخر الأخبار

موضة وجمال

تصميم

أزياء

هيوغو

وديفيد

بيكهام

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