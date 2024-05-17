لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟

توّج الإعلامي جيريمي كلاركسون رسميًا بلقب "الرجل الأكثر جاذبية" في المملكة المتحدة وإيرلندا يوم الخميس للعام الثاني على التوالي.

وتغلب المذيع، البالغ من العمر 64 عامًا، على قائمة طويلة من المنافسين منهم الأمير ويليام وإدريس إلبا وسيليان ميرفي.

وسجل نجم Clarksons Farm درجة مثيرة للإعجاب بلغت تسعة من أصل 10 نقاط في الاستطلاع السنوي الذي أجرته IllicitEncounters، والذي يصف نفسه بأنه "أفضل موقع للمواعدة عبر الإنترنت للمتزوجين".

وكان آخر دخول إلى قائمة "أكثر 10 رجال جاذبية في المملكة المتحدة" هو ممثل سبايدر مان توم هولاند الذي حصل على المركز الثاني.

وسجل نجم هوليوود البالغ من العمر 27 عاما، والذي يواعد الممثلة زندايا، ثماني نقاط مثيرة للإعجاب في الاستطلاع.

ويكمل المراكز الثلاثة الأولى أمير ويلز، 41 عامًا، الذي ارتفع اسمه في الأصوات بعد أن اقترب من القاع العام الماضي.