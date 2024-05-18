صورة رافاييل نادال وروجر فيدرر في الثلج تغزو الإنترنت: "هناك رحلات تتحول إلى أساطير" (صورة)

أطلقت الماركة العالمية لويس فويتون حملة جديدة أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث أظهر كلّ من نجمي التنس رافاييل نادال وروجر فيدرر.

ودوّنت الدار للملابس الفاخرة على الصورة بالقول: "هناك رحلات تتحول إلى أساطير. يكشف لويس فويتون عن فصل جديد في حملته الشهيرة Core Values (أي القيم الأساسية) مع بطلي التنس رافاييل نادال وروجر فيدرر".

وأضافت: "توضح هذه الحملة، التي التقطتها المصورة الشهيرة annieleibovitz في الدولوميت الإيطالية، كيف يمكن لكل رحلة شخصية أن تصل إلى آفاق أسطورية عند متابعتها بتصميم وروح رائدة".

ودعت دار لويس فيتون متابعيها للاطلاع على الموضوع عبر الرابط في السيرة الذاتية للصفحة.