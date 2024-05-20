الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صُمم في البداية للرجال... في يومه العالمي: تعرّفوا على تاريخ الكعب العالي الصادم وقصّة أوّل سيّدة ارتدته!

موضة وجمال
2024-05-20 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صُمم في البداية للرجال... في يومه العالمي: تعرّفوا على تاريخ الكعب العالي الصادم وقصّة أوّل سيّدة ارتدته!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
صُمم في البداية للرجال... في يومه العالمي: تعرّفوا على تاريخ الكعب العالي الصادم وقصّة أوّل سيّدة ارتدته!

صُمم في البداية للرجال... في يومه العالمي: تعرّفوا على تاريخ الكعب العالي الصادم وقصّة أوّل سيّدة ارتدته!

تواجه النساء عادةً معضلة عند خروجهن بسبب حيرتهن الكبيرة عند اختيار الحذاء المناسب وخاصةً الكعب العالي.

وقال طبيب الأقدام والمؤرخ كاميرون كيبين لراديو ABC إن " أصول الكعب تتعلق بركوب الخيل والمحاربين والقدرة على التمسك بالسرج".

وتابع: "تباهى الرجال في وقت لاحق بارتداء الكعب العالي الذي أصبح مألوفاً بالنسبة للأثرياء والملوك على وجه الخصوص".

وعرف التاريخ كاثرين دي ميديشي كأول امرأة ترتدي حذاء الكعب العالي قبل القرن السادس عشر لرغبتها بزيادة طولها بعد دعوتها لحضور حفل زفاف.

كما ارتدت النساء في أوروبا في القرن السادس عشر أحذية ذات نعل سميك يصل ارتفاع بعضها إلى 60 سنتمتراً.

وأضاف كيبين: "أدرك صانعو الأحذية أن بإمكانهم منح النساء طولاً أكبر إلا أنهم كانوا بحاجة لجعلهن أكثر أماناً فقاموا بنحت الجزء الأمامي من الحذاء وصنعوا كعباً عالياً ذات صوت قوي".

وعاد ارتداء الكعب العالي الى الظهور مجدداً في أوساط الرجال في عهد ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي كان يتجوّل دائماً بكعب عالٍ باللون الأحمر والذي اعتبره بمثابة وسام شرف له ولا يُسمح لأي شخص آخر في البلاط الفرنسي بارتدائه.

وكان الكعب العالي في البلاط الفرنسي في فرساي رمزاً مهماً للمكانة ويرتديه فقط النبلاء إلا أن الحق في ارتدائه امتد ليشمل عامة الشعب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما عُرف تصميم الكعب العالي بالقطعة المعدنية الصغيرة المتصلة بالجزء الداخلي من الحذاء التي تجعله يعمل بشكل منفصل عنه عبر الانحناء والالتواء.

وأضاف كيبين أن "الكعب العالي كان أشبه بدعائم القوس وكان يجلس في منتصف الحذاء بدلاً من نهايته".

وأكد كيبين أن الكعب العالي تسبب بقلق كبير في ذلك الوقت، مشيراً إلى وجود "الكثير من التحذيرات والهواجس الصحية حول المشاكل التي يمكنه التسبب بها."

وتابع: " لقد عشنا نصف قرن بعد ذلك الوقت ولا يوجد دليل يظهر أن الأشخاص الذين يرتدون الكعب العالي لفترة طويلة سيعانون من مشاكل في القدم أو الظهر على الإطلاق".

آخر الأخبار

موضة وجمال

البداية

للرجال...

العالمي:

تعرّفوا

تاريخ

الكعب

العالي

الصادم

وقصّة

سيّدة

ارتدته!

صورة رافاييل نادال وروجر فيدرر في الثلج تغزو الإنترنت: "هناك رحلات تتحول إلى أساطير" (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-14

لهذا السبب الصادم...سيّدة تبحث عن طريقة للتخلص من زوجة ابنها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-13

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
فنّ
2024-05-10

"ديفا البوب اللبنانيّة"... هيفاء وهبي أوّل نجمة عربيّة على غلاف هذه المجلة العالميّة!

LBCI
منوعات
2024-05-05

في اليوم العالمي للضحك... ما تاريخه وأهميته على المجتمعات؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-05-18

صورة رافاييل نادال وروجر فيدرر في الثلج تغزو الإنترنت: "هناك رحلات تتحول إلى أساطير" (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-05-17

لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟

LBCI
موضة وجمال
2024-05-16

شراكة تصميم بين دار أزياء هيوغو بوس وديفيد بيكهام

LBCI
موضة وجمال
2024-05-16

التصاميم اللّبنانية تزيّن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
11:51

مذكرة توقيف غيابية في حق دكتور فود

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-19

ما علاقة الزواج بالسمنة والمشاكل الصحية؟... هذا ما شرحه الخبراء

LBCI
أمن وقضاء
2024-05-15

أقدم على الإعتداء على قاصر من ذوي الإحتياجات الخاصة... فأوقفته فصيلة عدلون

LBCI
خبر عاجل
2024-05-19

مصلحة تسجيل السيارات تفتح اليوم والأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز المركبات والآليات في هذه الحالات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

بطلة كرة الطاولة ماريانا ساهاكيان في بيروت بعد تأهلها الى أولمبياد باريس 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

من الانطلاق وحتى إعلان الوفاة... هذا ما حصل مع الرئيس الايراني

LBCI
أخبار لبنان
06:41

أهالي الموقوفين من ببنين العكّارية نفّذوا اعتصامًا أمام السفارة القبرصية

LBCI
أخبار لبنان
05:02

بو حبيب استدعى فريسون وأبلغه رفض لبنان الرسالة

LBCI
أخبار دولية
16:32

في سباق مع الوقت.. اليكم آخر مستجدات سقوط طائرة الرئيس الإيراني

LBCI
رياضة
13:33

طرابلس تستقبل بطولة لبنان في الـduathlon

LBCI
أمن وقضاء
13:30

خط لبنان قبرص للهجرة غير الشرعية... النقلة والسجن بعشرة آلاف دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل بات الاتفاق الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن قريباً؟ وماذا عن التطبيع السعودي مع إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رئيسي هو الرئيس الإيراني الثامن بعد الثورة الاسلامية... اليكم أبرز محطات عمله السياسي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:32

التلفزيون الرسمي الايراني: الهلال الأحمر الإيراني ينفي تقريرا لوسائل إعلام حكومية عن العثور على حطام طائرة الرئيس

LBCI
خبر عاجل
14:18

التلفزيون الرسمي: فرق الانقاذ تعثر على حطام طائرة الرئيس رئيسي

LBCI
خبر عاجل
13:56

مجهولون في سيارة رباعية الدفع أطلقوا النار منذ قليل على بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفروا إلى جهة مجهولة

LBCI
خبر عاجل
00:00

مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر

LBCI
خبر عاجل
09:54

الـunhcr تسحب الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية بشأن اللاجئين...

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الحداد الرسميّ في لبنان على وفاة رئيسي وعبد اللهيان

LBCI
آخر الأخبار
23:48

مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم

LBCI
آخر الأخبار
13:38

قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More