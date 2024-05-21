نجمة عالمية تثير الجدل في مهرجان كان... فستان يحمل ألوان علم فلسطين! (فيديو)

حضرت النجمة كيت بلانشيت، البالغة من العمر 55 عاماً، العرض الأول لفيلم في مهرجان كان السينمائي"The Apprentice" يوم الاثنين، مرتدية فستاناً من الساتان من تصميم جان بول غوتييه، أبدعه المصمم الكولومبي الفرنسي حيدر أكرمان.

وتميز الفستان بألوان متعددة بتوقيع أكرمان المعروف بإبداعاته، حيث كان اللون الأسود طاغياً، مع بطانة خضراء من الداخل.

وأثناء التقاط الصور أمام المصورين، رفعت بلانشيت الجزء الخلفي من فستانها لتكشف عن بطانة خضراء. ونظراً إلى لون السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، فسر العديد من المعلقين هذا التصرف على أنه رسالة تضامن مع الفلسطينيين، حيث تتكون ألوان العلم الفلسطيني من الأسود والأحمر والأخضر، بالإضافة إلى الأبيض.

وأكملت بلانشيت إطلالتها بقلادة من اللؤلؤ من تصميم دار لويس فويتون. وتم تصميم هذه المجوهرات خصيصًا لها من قبل المديرة الإبداعية للدار، فرانشيسكا أمفيثياتروف.

إلى جانب مظهرها الرائع على السجادة الحمراء وموهبتها التمثيلية، تشتهر بلانشيت بنشاطها في مجال حقوق المرأة. كما أنها تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ عام 2016.