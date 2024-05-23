بعد تنحي ملكة جمال أميركا عن اللقب... الملكة الجديدة تتعرض للتنمر بقوة!

تعرّضت ملكة جمال هاواي للتنمر عبر الإنترنت منذ قبولها لقب ملكة جمال أميركا بعد الاستقالة الصادمة للفائزة بالمركز الأول.

وقالت سافانا جانكيويتز، 28 عامًا، في خطاب ألقته يوم الجمعة أثناء زيارتها لضحايا حرائق الغابات في لاهينا، إن رد الفعل العنيف "يحطم قلبها".

وقالت ملكة جمال العالم وهي تحبس دموعها: "لا أعلم إذا كنتم قد رأيتم ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن منذ أن حصلت على هذا اللقب، تعاملت مع الكثير من التنمر والمضايقات".

امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"جانكيويتز" بالتعليقات البغيضة التي تتهم الوصيفة الأولى بأنها لا تستحق لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، مع أخطر التهديدات بسبب قبولها الدور.

وحتى أن التنمر وصل إلى صفحات والدتها على الإنترنت، حيث قال لها أحد الأشخاص "أتمنى أن يتم إطلاق النار على ابنتك وموتها".

وبدلاً من السماح للافتراء بالوصول إليها، قررت جانكيويتز أن تأخذ حملة الكراهية خطوة بخطوة وأن تحكم بلطف على مدى الأشهر الخمسة المتبقية بعد تنحي حاملة اللقب الأصلية نويليا فويغت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقبلت جانكيويتز اللقب الأسبوع الماضي، أي بعد أيام قليلة من تخلي فويغت، وهي من ولاية يوتا، عن لقب ملكة جمال أميركا لإعطاء الأولوية لصحتها العقلية.

وتعدّ هذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة الّتي أُطلقت منذ 72 عامًا، التي تتخلى فيها حاملة اللقب عن التاج طواعية.

Noelia Voigt