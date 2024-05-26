مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)

زيّنت النجمات العربيات والعالميات السجادة الحمراء خلال مشاركتهنّ في مهرجان كان السينمائي لعام 2024 الذي اختتم يوم أمس، بإطلالات مميزة حملت توقيع مصممين لبنانيين وعالميين.

إليكم أبرز الإطلالات التي أذهلت الجمهور في هذا الحفل:

بيلا ثورن

تألقت الممثلة الأميركية بيلا ثورن بفستان أسود طويل مكشوف الصدر حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران.

إيفا لونغوريا

ارتدت الممثلة إيفا لونغوريا فستاناً فضياً مع ذيل طويل من تصميم المصمم اللبناني إيلي صعب.

شانينا شايك

ارتدت عارضة الأزياء شانينا شايك فستاناً باللون الأحمر من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.

درة زروق

تألقت الفنانة التونسية درة زروق بفستان أسود مع أكمام بيضاء كبيرة ووشاح طويل، حمل توقيع المصمم علي قروي.

بلقيس فتحي

تألقت النجمة بلقيس فتحي بفستان أبيض بقصة حورية البحر حمل توقيع المصمم الإيطالي جيامباتيستا فالي.