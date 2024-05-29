فيرا وانغ تضرب من جديد بملابس السباحة... امرأة سبعينية في جسد شابة عشرينية! (صور)

أبهرت مصممة الأزياء العالمية فيرا وانغ معجبيها بظهورها بملابس سباحة بيضاء مكونة من قطعة واحدة، حيث شاركت بعض اللقطات المشمسة من "هامبتونز" على إنستغرام يوم الإثنين.

وبدت مصممة الأزياء، البالغة من العمر 74 عامًا، أصغر بكثير من سنها في مجموعة الصور الّتي علّقت عليها بالقول: "لحظتي مع SLIM ARONS … صيف سعيد"، وذلك في إشارة إلى المصور الأسطوري الشهير الذي التقط العديد من الصور بجانب حمام السباحة في عصره.

وأكملت وانغ إطلالتها بارتداء أقراط كريستالية تتدلى على كتفيها وزوجًا من النظارات الشمسية السوداء الكبيرة. كما أشادت في المنشور بعلامتها التجارية Vera Wang Eyewear.

وأظهرت وانغ ساقيها وانتعلت حذاء من Miu Miu المغطاة بالكريستال في عدة صور، وكشفت أيضًا عن طلاء أظافر أحمر كلاسيكي على قدميها.