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"مزيج الحب"... هل تعلمن أنه بإمكانكن تصميم رائحة خاصة بجذب الحبيب: ما علاقة الأبراج؟!
موضة وجمال
2024-05-30 | 13:19
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"مزيج الحب"... هل تعلمن أنه بإمكانكن تصميم رائحة خاصة بجذب الحبيب: ما علاقة الأبراج؟!
"مزيج الحب"... هل تعلمن أنه بإمكانكن تصميم رائحة خاصة بجذب الحبيب: ما علاقة الأبراج؟!
كشفت خبيرة التجميل "كريستي مو" أنها تستطيع مساعدة الأشخاص على العثور على الحب من خلال العطور، حيث ابتكرت شركة صغيرة مستوحاة من عالم التنجيم لتصميم روائح تتناسب مع الأبراج.
وفي التفاصيل، شرحت مو أنها قادرة على مساعدة الأشخاص في العثور على الرائحة المناسبة لبرجهم النجمي، كما أنه من الممكن أيضًا جذب الحبيب من خلال تلبية احتياجات برجه الصاعد ويمكنها أيضا ابتكار ما سمته بـ"مزيج الحب".
وتحتوي بعض عطور ومستحضرات مو، الهادفة إلى جذب الأشخاص من خلال تعزيز رغباتهم الجنسية، على الأندروستينون، وهو هرمون موجود في لعاب الخنازير.
وقالت مو لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني إن الروائح تم إنشاؤها بالاشتراك مع مجموعة من النساء، حسب اختلاف أبراجهن، وطلبت منهن شم روائح عطرية مختلفة وترتيبها حسب التفضيل.
وأشارت النتائج إلى أن النساء اللواتي ينتمين إلى البرج نفسه استمتعن بالروائح نفسها، وكانت فرصة الانجذاب للرائحة نفسها وفق الأبراج 80 بالمئة.
وأوصت المرأة باعتماد علامة الشمس والقمر والزهرة الخاصة بالشريك، والتي تبتكر مو من خلالها الرائحة للعملاء، لأنها تزيد من حظوظ حدوث التوافق الرومانسي مع الحبيب.
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