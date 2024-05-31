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"كالفن كلاين" تعود إلى عالم عروض الأزياء... إليكم التفاصيل!

موضة وجمال
2024-05-31 | 02:10
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"كالفن كلاين" تعود إلى عالم عروض الأزياء... إليكم التفاصيل!

"كالفن كلاين" تعود إلى عالم عروض الأزياء... إليكم التفاصيل!

أعلنت علامة "كالفن كلاين" للأزياء عن عزمها "العودة قريباً إلى منصات عروض الأزياء" بعد تعيين مديرة تصميم جديدة لها وهي الإيطالية فيرونيكا ليوني، وفق وكالة "فرانس برس".

وسبق لهذه المصممة البالغة 40 عاماً أن عملت لحساب دور "جيل ساندر" و"سيلين" و"مونكلر" و"زي رو" The Row، قبل أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة "كيرا" Quira.

ونقل بيان عن مديرة "كالفن كلاين" إيفا سيرانو قولها: "كان واضحاً من محادثاتنا الأولى أن العمل الذي أنجزته فيرونيكا في الحياة هيّأها لهذه اللحظة وللفرصة التي أعطيت لبدء حقبة جديدة لـكالفن كلاين".

ولم تعد "كالفن كلاين" تنظّم أي عرض أزياء منذ آذار 2019، عندما اختارت العلامة التجارية التركيز على الملابس الجاهزة الشعبية.

لكنّ هذا التوجه الجديد الذي اعتمده المصمم البلجيكي راف سيمونز لم يُترجم بشكل ملموس في حجم المبيعات. ولذلك لجأت الشركة الأم "بي إتش في" PHV التي تمتلك أيضًا "تومي هيلفيغر" إلى إغلاق شركة Calvin Klein 205W39NYC التابعة لها والمختصة بالأزياء من الباب الأول.

ونقل البيان عن فيرونيكا ليوني أيضاً قولها إنها تعتزم التركيز بقوة على الأسلوب والابتكار.

وقدّرت "كالفن كلاين" التي استحوذت عليها شركة "بي إتش في" من مؤسسها عام 2003، حجم مبيعات المنتجات التي تحمل ماركتها عام 2023 بنحو تسعة مليارات دولار في كل أنحاء العالم، اي الرقم نفسه الذي تحقق عام 2017.

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موضة وجمال

كلاين"

الأزياء...

إليكم

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