هيلي بيبر تكشف سرّها للحصول على مكياج صيفي مثالي! (فيديو)

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة هيلي بيبر سر الحصول على المكياج المناسب للصيف باللون الخوخي.ونشرت هيلي مقطع فيديو لها عبر يوتيوب، قدمت خلاله شرحاً تعليمياً وثّقت فيه الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على مظهر ساحر وناعم.وبدأت هيلي باستخدام منتج Rhode Glazing Milk المفضل لديها بسبب ترطيبه للبشرة بشكل فائق بالإضافة إلى جعلها متوهجة للغاية.واستخدمت هيلي في الخطوة الثانية سائل Rhode's Peptide Glazing Fluid، ثم بدأت لاحقاً بتطبيق كريم لإضفاء اللون البرونزي على وجهها بالإضافة إلى خافي العيوب.وقالت: "أنا أحب جداً هذا المنتج فهو كريمي وجميل وسيبقى عنصراً أساسياً في روتين مكياجي"، مشيرةً إلى أنه "ينضغط ويذوب في الجلد".ثم قامت هيلي بتطبيق صبغة مرطبة أو Tint التي تجعل البشرة تبدو مشرقة، ثم وضعت كمية من البودرة المضغوطة لتجنب المظهر الدهني واللامع.ووضعت هيلي في الخطوة التالية أحمر الخدود والشفاه باللونين الوردي والبرتقالي بالإضافة إلى ظلال العيون والهايلايتر.وقالت هيلي: "أنا مهووسة بهذه الألوان البسيطة والمشرقة والجميلة على الخدين"، وأرفقت الفيديو بعبارة: "أنا متحمسة للغاية لفصل الصيف، وأردت أن أظهر لكم بريقه الشاطئي الخوخي الذي كنت أحبه مؤخرًا".وتابعت: "شاهدوا لتروا بالضبط كيف أحقق هذا المظهر المتوهج الذي سأعتمده طوال الصيف".