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للتخلص من تشقق طلاء الأظافر... إليكِ هذه الحيلة البسيطة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-01 | 13:25
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للتخلص من تشقق طلاء الأظافر... إليكِ هذه الحيلة البسيطة! (فيديو)
للتخلص من تشقق طلاء الأظافر... إليكِ هذه الحيلة البسيطة! (فيديو)
اقترحت خبيرة التجميل، كايت، حيلة ذكية على النساء للتخلص من التقشر الذي يصيب طلاء الأظافر بعد مدة قصيرة من تطبيقه، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شرحت كايت عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر منصة تيك توك أهمية استخدام الثلج لتثبيت طلاء الأظافر بسرعة كبيرة بعد تطبيقه.
وقالت صانعة المحتوى إن هذه الحيلة قادرة على إضفاء اللمعية لطلاء الأظافر، ويمنحه مظهرا أنيقًا بعيدًا عن التشقق وفقدان اللمعية.
وفي هذا السياق، قامت كايت بوضع طبقتين من طلاء الأظافر وسمحت للطبقة الثانية أن تجف قليلاً قبل أن تضعها في كوب من الثلج "لأطول فترة ممكنة".
واعتبرت كايت أن بقاء الأصابع داخل كوب الثلج لحوالي 20 ثانية هو أمر كفيل بإنجاح المهمة.
@8kateee
#nailstutorial
#athomenails
♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
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