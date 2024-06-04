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قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)

موضة وجمال
2024-06-04 | 15:35
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قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)
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قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)

قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)

كشفت صانعة المحتوى كارينا إيربي مؤخرًا أنها اضطُرت إلى التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام بسبب الأضرار التي لحقت بشعرها.

وفي التفاصيل، قالت إيربي إن الأمر لم يكن صعبًا كما اعتقدت، وقد انعكس بطريقة إيجابية على شعرها، إذ بدا الأخير صحيًا، لامعًا وأنيقًا، الأمر الذي أظهر بوضوح مدى تأثير الصبغة على صحة الشعر.

وأظهرت إيربي مدى تغير خصلات شعرها من خلال مشاركة صور لتحوّل مظهر شعرها عبر حسابها على منصة إنستغرام.

واستخدمت إيربي منتجات جيدة وعلاجات طبيعية وزيوت للشعر وما إلى ذلك، إلى جانب قرارها بالتوقف عن صبغ شعرها، ولاقى المتابعون أن صحة شعرها بدت مذهلة.
 
 

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