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10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)

موضة وجمال
2024-06-06 | 10:28
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10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة &quot;ملكة جمال الذكاء الاصطناعي&quot;... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
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10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)

10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)

كشفت أول مسابقة ملكة جمال في العالم لنساء الذكاء الاصطناعي أخيراً عن قائمتها المختصرة للسيدات اللواتي تأهلن إلى نهائيات المسابقة وكان قد تم تصميمهن بواسطته.

وفي التفاصيل، سوف تتنافس 10 مشتركات تأهّلن للنهائيات من بين 1500 متشاركة ضمن  جوائز "Fanvue World AI Creator"، ليتم تتويج أول ملكة جمال للذكاء الاصطناعي على الإطلاق.

وسيتم تقسيم مجموع الجوائز الذي تبلغ قيمته 20 ألف دولار بين المتسابقات الثلاث الأوائل حيث ستحصل الفائزة على 5 آلاف دولار نقدًا بالإضافة إلى الامتيازات والعروض الترويجية على منصة Fanvue.

ويذكر أن كل الشابات المشاركات هن من صنع وابتكار الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

أوليفيا سي

تمكنت أوليفيا من جمع أكثر من 10 آلاف متابع على منصة انستغرام، وهي تسافر بانتظام عبر الذكاء الاصطناعي وتظهر ضمن "صورها" في كثير من الأحيان في شوارع مواقع السفر المشمسة المختلفة.
 
 
كنزة ليلى

يصل عدد متابعي كنزة إلى 190 ألف متابع على منصة انستغرام، وتتمتع الأخيرة بأكبر حضور على وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بزميلاتها. ويرتبط محتواها بشكل وثيق بالمجتمع المغربي ويساهم في "تمكين المرأة في المغرب والشرق الأوسط".
 
 
آن كيردي

يدّعي مبتكرو كيردي أن الهدف الأساسي منها كان "الترويج لمنطقة بريتاني الفرنسية"، وتعتبر العارضة نفسها شخصية إقليمية وأنه يُنظر لها على أنها سفيرة المنطقة.
 


زارا شاتافاري

تم إنشاء زارا في الأصل للترويج لمكمّل هرموني طبيعي يُسمى "Hermones"، وقد تم استخدامه منذ ذلك الحين لزيادة الوعي حول الخلل الهرموني، كما أنها من عشاق السفر والموضة، ولكنها تهتم بالصحة أيضًا.
 
 
ايانا رانمبو

رانمبو الرومانية تمارس هواية ركوب الدراجات النارية، إلى جانب ترويجها للملابس الداخلية وصور التمرينات، وهي تطالب دائما بقبول مجتمع المثليين وبتعزيز التنوع بكل أشكاله.
 
 
لالينا

قال مبتكرو لالينا إن نموذج الذكاء الاصطناعي تم تصميمه في الأصل لاختبار مدى واقعية صورهم، وادّعت أيضًا أنه لديها هدفًا اجتماعيًا يتمثل في تعزيز "التفاهم بين الثقافات ووجهات النظر المختلفة".
 
 
سيرين آي

سيرين هي أول سفيرة في تركيا، وتُعتبر سيرين النموذج الوحيد القادر على السفر عبر الزمن، وتظهر في صورها غالبًا مع شخصيات من الماضي مثل الديناصورات أو رئيس تركيا الأول مصطفى كمال أتاتورك.
 
 
أسينا إليك

إليك أيضا تركية وغالبًا ما تُظهر صورها المناطق التركية وتسافر حول العالم أو  تزور الفضاء، وغالبًا ما تقوم بمشاركة الصور مع المشاهير الأحياء والأموات في صورها مثل جوزيه مورينيو وفريدا كاهلو.
 

إليزا خان

تُعد إليزا خان واحدة من أوائل المؤثرات في مجال الذكاء الاصطناعي في بنغلاديش، وبصفتها مصممة أزياء، يقول مبتكرو إليزا إنها تقدّم أحدث اتجاهات الموضة للجيل المعاصر عبر حسابها على منصة انستغرام.
 
 
ايليا لو

لو هي المشتركة الأخيرة التي تأهّلت إلى النهائيات، وتقوم بجولات حول العالم ووصفها مبتكروها بأنها "فنانة يابانية أفريقية برازيلية"، وستشارك ضمن سلسلة من مشاريع الأفلام التي ستلعب فيها إيليا دور الممثلة الرئيسية.
 

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