شانيل تعلن مغادرة مديرتها الفنية فيرجيني فيار

أعلنت دار الأزياء الفرنسية شانيل الخميس مغادرة مديرتها الفنية فيرجيني فيار، رغم تحقيق مبيعات قياسية تحت قيادتها.وكانت فيار البالغة 62 عاماً، حلت محل المصمم الشهير كارل لاغرفيلد في العلامة التجارية بعد وفاته في عام 2019، بعد أن عملت معه لمدة 20 عاماً.وقالت المجموعة في بيان "تؤكد شانيل مغادرة فيرجيني فيار بعد تعاون غني دام خمس سنوات تولت خلالها منصب المديرة الفنية لمجموعات الأزياء"، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن خليفة لها في الوقت المناسب.وشكرت شانيل فيار على "مساهمتها الرائعة"، وبينما علت أصوات تنتقد أداءها الحذر في إدارة الدار، حققت المبيعات ارتفاعاً قوياً تحت قيادتها، لتصل إلى مستوى قياسي ناهز 20 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 14,6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.وكانت مجموعتها الأخيرة من الملابس النسائية في آذار الفائت بمثابة تكريم لمدينة دوفيل الساحلية الفرنسية حيث افتتحت غابرييل "كوكو" شانيل أول متجر لها في عام 1912.وقد اعتمدت فيار نفسها نهجاً قائماً على التكتم، ودأبت على الظهور بملابس بسيطة، كما كانت مقابلاتها الصحافية تتسم بالرصانة، في أسلوب بعيد عن لاغرفيلد الذي عُرف بتصريحاته الاستفزازية في كثير من الأحيان.