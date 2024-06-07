بعد اعتبارها "مصدر إحراج"... الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد ترد على المتنمرين (فيديو)

بعد اعتبارها "مصدر إحراج"... الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد ترد على المتنمرين (فيديو)



ردت الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد، على منتقديها الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج".



وفي التفاصيل، شعرت سارة ميليكين العشرينية، بسعادة غامرة عندما حصلت على الجائزة الكبرى في المسابقة، لكن فرحتها لم تدم طويلاً، حيث سخر المتنمرون من مظهرها.



وصممت ميليكين على عدم السماح للانتقادات القاسية بأن تعيقها وهي تستعد للنهائي الوطني الذي سيُقام في فلوريدا.



وأضافت ميليكين أن الانتقادات أحزنتها والكلمات قد تؤذي حقا، حتى لو كان ذلك عبر الإنترنت.



وقالت ميليكين إنها لطالما أرادت نشر الإيجابية، والفوز باللقب هو الفرصة المناسبة للقيام بذلك.



وأتى فوز ميليكين في المسابقة بعد محاولات عدة وكانت مشاركتها الأخيرة هي المحاولة الثالثة، موضحة أنها تأمل في تعزيز "الصورة الذاتية الإيجابية من خلال تعزيز الجمال الطبيعي".



رغم أنها تمكنت من تخطي التعليقات السلبية، إلا أن ميليكين شددت على أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لضحايا التنمر عبر الإنترنت، كما حثت الأشخاص على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الطاقة الإيجابية واللطف.