الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
37
o
الجنوب
28
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
37
o
الجنوب
28
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد اعتبارها "مصدر إحراج"... الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد ترد على المتنمرين (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-07 | 04:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد اعتبارها "مصدر إحراج"... الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد ترد على المتنمرين (فيديو)
بعد اعتبارها "مصدر إحراج"... الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد ترد على المتنمرين (فيديو)
ردت الفائزة بمسابقة ملكة جمال ألاباما ذات الوزن الزائد، على منتقديها الذين وصفوها بأنها "مصدر إحراج".
وفي التفاصيل، شعرت سارة ميليكين العشرينية، بسعادة غامرة عندما حصلت على الجائزة الكبرى في المسابقة، لكن فرحتها لم تدم طويلاً، حيث سخر المتنمرون من مظهرها.
وصممت ميليكين على عدم السماح للانتقادات القاسية بأن تعيقها وهي تستعد للنهائي الوطني الذي سيُقام في فلوريدا.
وأضافت ميليكين أن الانتقادات أحزنتها والكلمات قد تؤذي حقا، حتى لو كان ذلك عبر الإنترنت.
وقالت ميليكين إنها لطالما أرادت نشر الإيجابية، والفوز باللقب هو الفرصة المناسبة للقيام بذلك.
وأتى فوز ميليكين في المسابقة بعد محاولات عدة وكانت مشاركتها الأخيرة هي المحاولة الثالثة، موضحة أنها تأمل في تعزيز "الصورة الذاتية الإيجابية من خلال تعزيز الجمال الطبيعي".
رغم أنها تمكنت من تخطي التعليقات السلبية، إلا أن ميليكين شددت على أن الأمر ليس سهلاً بالنسبة لضحايا التنمر عبر الإنترنت، كما حثت الأشخاص على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الطاقة الإيجابية واللطف.
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
اعتبارها
"مصدر
إحراج"...
الفائزة
بمسابقة
ألاباما
الوزن
الزائد
المتنمرين
(فيديو)
التالي
ما هي الطرق الآمنة لإزالة شعر الجسم الزائد؟
شانيل تعلن مغادرة مديرتها الفنية فيرجيني فيار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-06-04
فيديو مُسرّب لرئيسة "ملكة جمال الكون" المتحولة جنسيا... لن تصدقوا ما قالته عن المتسابقات! (فيديو)
موضة وجمال
2024-06-04
فيديو مُسرّب لرئيسة "ملكة جمال الكون" المتحولة جنسيا... لن تصدقوا ما قالته عن المتسابقات! (فيديو)
0
موضة وجمال
10:28
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
موضة وجمال
10:28
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
0
منوعات
2024-05-11
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
منوعات
2024-05-11
أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)
0
منوعات
2024-05-09
امرأة تشارك قصتها الغريبة مع صديقتها التي تعاني من الوزن الزائد: "أخجل منها دائماً"
منوعات
2024-05-09
امرأة تشارك قصتها الغريبة مع صديقتها التي تعاني من الوزن الزائد: "أخجل منها دائماً"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
04:20
ما هي الطرق الآمنة لإزالة شعر الجسم الزائد؟
موضة وجمال
04:20
ما هي الطرق الآمنة لإزالة شعر الجسم الزائد؟
0
موضة وجمال
13:19
شانيل تعلن مغادرة مديرتها الفنية فيرجيني فيار
موضة وجمال
13:19
شانيل تعلن مغادرة مديرتها الفنية فيرجيني فيار
0
موضة وجمال
10:28
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
موضة وجمال
10:28
10 عارضات يتأهلن لنهائي مسابقة "ملكة جمال الذكاء الاصطناعي"... جائزة مالية مغرية بانتظار الرابحة! (صور)
0
موضة وجمال
2024-06-04
قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)
موضة وجمال
2024-06-04
قررت التوقف عن صبغ شعرها لمدة عام... والنتيجة مذهلة! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:56
جهاز الإعلام في الكتائب لـ"حزب الله": إعتدنا على ألاعيبكم الإعلامية الأمنية والإستثمار بجوقة الشتامين أصبح هزليًا
أخبار لبنان
02:56
جهاز الإعلام في الكتائب لـ"حزب الله": إعتدنا على ألاعيبكم الإعلامية الأمنية والإستثمار بجوقة الشتامين أصبح هزليًا
0
فنّ
03:46
إيلي العليا من كواليس The Stage بحلقته الأخيرة... ماذا قال للـ LBCI؟ (فيديو)
فنّ
03:46
إيلي العليا من كواليس The Stage بحلقته الأخيرة... ماذا قال للـ LBCI؟ (فيديو)
0
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
0
أخبار لبنان
2024-06-04
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
أخبار لبنان
2024-06-04
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
2024-06-06
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
2024-06-06
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
2024-06-06
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
2024-06-06
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
2024-06-06
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-06-06
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
2
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
4
خبر عاجل
11:42
ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:42
ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
6
خبر عاجل
12:50
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف
خبر عاجل
12:50
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف
7
منوعات
13:24
رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
منوعات
13:24
رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
8
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More