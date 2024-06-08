خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع قد يجعلكِ تبدين أكبر سنًا: "لا تفعلي هذا"

كشفت خبيرة تجميل النقاب عن تقنية ماكياج شائعة تميل إلى إعطاء "عمر أكبر للنساء" والّتي يمكن أن "تسحب الوجه إلى الأسفل"، مما يتسبب في ظهور تأثير الشيخوخة.

ومن بين الأساليب التي تنصح كيت هيوز بعدم القيام بها هي رسم الحواجب الداكنة، والتي قالت إنها يمكن أن "تسحب الوجه إلى الأسفل"، وبدلاً من ذلك، أوصت بترك النهاية قصيرة بدلاً من طويلة جدًا.

وقالت وهي تناقش الحواجب الطويلة: "يجب أن تحدد الحواجب الوجه، لكن القيام بذلك بهذه الطريقة أمر غير محبب"، مضيفةً "لا تبالغي في استخدام اللون الداكن أيضاً، لأن ذلك قد يجعل الحاجب يبدو مسطحاً".