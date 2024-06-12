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نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)

موضة وجمال
2024-06-12 | 12:05
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نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)
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نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)

بدت النجمة التلفزيونية البريطانية أماندا هولدن "مذهلة"، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وهي ترتدي فستانًا أبيض مزركشًا.

ووفق موقع "ذا صن"، تخلت أماندا عن ملابسها الداخلية، ووقفت أمام الحائط مرتديةً فستانًا طويلاً مع قصات جريئة تكشف جلدها تحتها.

مع القطع الموضوعة بعناية والتي تحافظ على تغطية الاجزاء المهمة في الجسم، أعطت أماندا نظرة مثيرة للكاميرا وهي تظهر إطلالتها الفريدة من نوعها.

ويُذكر أن الممثلة ومقدمة التلفزيون البريطانية تقوم حاليًا بتصوير عمل جديد على منصة نتفليكس، مؤكدةً أنه سيكون واحدًا من أكثر العروض "الدراماتيكية" على الإطلاق لأنه يركز على خيانة الأزواج.

 

آخر الأخبار

موضة وجمال

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مذيعة تلفزيونية

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