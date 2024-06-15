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في ميلانو... دار "موسكينو" تعرض أزياءها الرجالية لربيع وصيف 2025 (فيديو)

موضة وجمال
2024-06-15 | 16:01
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في ميلانو... دار &quot;موسكينو&quot; تعرض أزياءها الرجالية لربيع وصيف 2025 (فيديو)
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في ميلانو... دار "موسكينو" تعرض أزياءها الرجالية لربيع وصيف 2025 (فيديو)

عرض المدير الفني الجديد لدار "موسكينو" أدريان أبيولازا الجمعة في ميلانو مجموعة أزياء رجالية تجمع بين التغيير والأناقة وحرية الحركة، هي الأولى له للماركة الإيطالية.

وسار عارضو أزياء بين أكوام من الحقائب الملوّنة في مستودع واسع على المشارف الشرقية لمدينة ميلانو الإيطالية.

ووفق وكالة فرانس برس، افتتحت دار "موسكينو" بهذا العرض أسبوع الموضة الرجالية المخصص لمجموعات ربيع وصيف 2025، والمرتقب أن يشهد حتى الثلاثاء، 84 حدثاً بينها 24 عرض أزياء و52 عرضاً تقديمياً.

واعتمد أبيولازا قصّات سلسة وأقمشة خفيفة، ومن بين قطع الأزياء التي عُرضت "أوفرول" فضفاض نُسّق مع ربطة عنق رفيعة بالإضافة إلى قمصان ذات نقوش ريفية، وسراويل جينز مع ذيل قابل للإزالة.

ولم تخلُ التصاميم من الفكاهة، إذ منها ما برزت عليه قطع بيتزا أو وجوه مبتسمة كبيرة الحجم، بالإضافة إلى حقائب على شكل قلب.

واستند أبيولازا إلى أرشيفات موسكينو الغنية، وحدّث قطعاً تشتهر بها الماركة لإدامة إرث المؤسس فرانكو موسكينو، واحتفاءً بالعودة إلى الأساسيات (Back to Basics).

آخر الأخبار

موضة وجمال

دار موسكينو

عرض أزياء

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أدريان أبيولازا

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