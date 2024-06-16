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عرض مبهر يستعيد أناقة الخمسينات... تشكيلة "دولتشه إيه غابانا" الرجّالية تتألّق ضمن أسبوع ميلانو للموضة

موضة وجمال
2024-06-16 | 05:00
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عرض مبهر يستعيد أناقة الخمسينات... تشكيلة &quot;دولتشه إيه غابانا&quot; الرجّالية تتألّق ضمن أسبوع ميلانو للموضة
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عرض مبهر يستعيد أناقة الخمسينات... تشكيلة "دولتشه إيه غابانا" الرجّالية تتألّق ضمن أسبوع ميلانو للموضة

عرض مبهر يستعيد أناقة الخمسينات... تشكيلة "دولتشه إيه غابانا" الرجّالية تتألّق ضمن أسبوع ميلانو للموضة

تميّزت تشكيلة المصممين دومينيكو دولتشه وستيفانو غابانا لربيع سنة 2025 وصيفها التي عُرضت السبت ضمن أسبوع الموضة الرجّالية في ميلانو، بالعودة إلى الأساسيات وتمجيد أناقة خمسينات القرن العشرين الكلاسيكية، مطعّمةً ببعض اللمسات غير التقليدية.

وبرزت في تشكيلة "دولتشه إيه غابانا" سراويل ذات طيات، فضفاضة لكنها ضيّقة عند الخصر، وبلوزات بياقات "كول شال" متوسطة الطول، وسترات بأكمام راغلان الممتدة في قطعة واحدة من القماش حتى الياقة. واعطى المصممان الأولوية في موادهما للكتان والخيوط المنسوجة يدوياً.

أما مروحة الألوان، فشملت الأبيض والأحمر العنابي والأخضر والبنّي، إضافة إلى الأسود، وهو المفضل لدى دومينيكو دولتشه إذ يذكّر بجزيرة صقلية التي يتحدر من إحدى قراها، قرب باليرمو.

وحضرت بقوة الملابس ذات الطبعات المقلّمة، معيدة إلى الأذهان أناقة العصر الذهبي للسينما الإيطالية في خمسينات القرن العشرين.

وشاء المصممان عبر تشكيلتهما الجديدة التي تحمل إشارة "صُنع باليد"، توجيه تحية إلى الحرفية الإيطالية التي ألهمتهما، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُقام ايضاً معرض في ميلانو بعنوان "من القلب إلى اليدين: دولتشه إيه غابانا"، يتمحور على أعمال المصمِمَين الإيطاليَين وعلى المهارات الحرفية ويستمر إلى 31 تموز.

وينكبّ الخياطون والحرفيون يومياً على العمل في مشغَل موقَت ضمن المعرض على طراز المعامل الحقيقية لدار "دولتشه إيه غابانا".

واحتشد عدد كبير من عشاق الموضة الشباب أمام صالات عرض العلامات التجارية الكبرى في اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجّالية في ميلانو، سعياً إلى التقاط صور بهواتفهم الذكية لنجوم الكاي بوب الكوريين الجنوبيين ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، وسواهم من الوجوه البارزة.

وكان أسبوع ميلانو افتُتِح الجمعة بعرض لدار "موسكينو"، هو الأول بعد غياب عامين عن عروض الأزياء الرجالية، خُصِّصَ لأول تشكيلة من تصميم مديرها الفني الجديد أدريان أبيولازا.

وأوضح المصمم الأرجنتيني أن هذه التشكيلة التي تجمع بين الأناقة وحرية الحركة، اعتمدت على تصاميم سابقة للدار، تخليداً لإرث المؤسس فرانكو موسكينو، مع الحرص في الوقت نفسه على التجديد.

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