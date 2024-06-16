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خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!

موضة وجمال
2024-06-16 | 14:55
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خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!
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خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!

خبيرة تجميل تكشف عن خطأ شائع يلحق الضرر بأظافركِ!

طلبت خبيرة التجميل، جيني وايلز"، من النساء التوقف عن إزالة طلاء أظافرهن فورًا وذلك لتجنب حدوث أي ضرر لا يمكن إصلاحه لاحقًا.

وفي التفاصيل، قالت وايلز إن تقشير الطلاء أو العلاجات الاصطناعية مثل المواد الهلامية تسبب صدمة للأظافر وتقشيرها يزيل الطبقات الطبيعية من الأظافر.

وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة دانا ستيرن، أن تقشير الأظافر أو إزالة الطلاء فورا يؤثر سلبًا على قاعدة الظفر وجذوره، ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والمواد المغذية الهامة.

والعناية بالبشرة هي السبيل الأفضل للاهتمام بصحة الأظافر، إذ يُنصح بتمرير الكريم أو الزيت عليها مرتين يوميًا لتنعيمها.
 

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