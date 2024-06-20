قررت تغيير لون شعرها في المنزل... لكن ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

حذرت امرأة تُدعى مولي ويست الأشخاص في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك من تبييض وتفتيح لون شعرهم في المنزل.

وفي التفاصيل، حصلت مولي على المواد الكيميائية والمعدات التي تحتاجها وقررت تبييض شعرها بنفسها.

وقالت مولي: "بعد جولتي الأولى، أصبحت جذوري بيضاء وأطرافي برتقالية"، مضيفةً: "طلبت النصيحة من المتجر وقيل لي إنه يجب عليّ تبييض شعري للمرة الثانية".

ولاحظت مولي تساقط شعرها أثناء شطفه وقالت: "كان شعري يخرج من رأسي".

وأصيبت مولي بالحزن الشديد واتصلت بشكل عاجل بجدتها التي نصحتها بإزالة الأجزاء المتضررة.

وذهبت مولي بعد ثلاثة أيام إلى مصفف الشعر الذي أصلح قصة شعرها وقام بصبغه.

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