زوجة كانييه ويست تثير الجدل في باريس... ما ارتدته صدم الجمهور! (صورة)

أثارت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل بعد خروجها في موعد عشاء في باريس يوم أمس الخميس.وارتدت سينسوري قميصاً كشف ثدييها بشكل كبير بالإضافة إلى سروال قصير باللون البيج.وسخر المتابعون في وقت سابق من سينسوري بعد ظهورها بشعر وردي أثناء وجودها مع زوجها في شوارع باريس.