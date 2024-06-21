مراهقة أميركية تذهل روّاد مواقع التواصل: صممت فستان حفل تخرجها بنفسها! (فيديو)

أذهلت مراهقة من بوسطن روّاد مواقع التواصل بعدما قامت بحياكة فستان حفل تخرجها المستوحى من فستان للنجمة العالمية زيندايا بنفسها.

وقالت سارة أكينبوا في مقابلة مع مجلة "بيبول" إنها دُعيت لحضور حفل تخرجها قبل موعده بأربعة أيام فقط وقررت تصميم فستانها بنفسها.

واستغرق فستانها المصنوع من الكروشيه باللون الوردي والذي يصل طوله إلى الأرض ثلاثة أيام فقط لاستكماله.

واستوحت سارة تصميم فستانها من الفستان الذي ارتدته زيندايا في حفل توزيع جوائز “SAG” لعام 2023.

وقالت أكينبوا: "أحب الناس فستاني وحصلت على الكثير من الثناء"، مضيفةً: "لقد مارست الحياكة منذ الصغر".