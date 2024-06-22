في تموز... ترقبوا مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 وإليسا نجمة الحفل!

يترقب لبنان الشهر المقبل، أمسية مميزة مع الجمال، وذلك خلال مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 التي تنظمها الـLBCI ، والتي ستبث مباشرة في تموز عبر شاشتنا.وستحيي ملكة الإحساس إليسا الحفل، والتي ستطل لتقدم للجمهور باقة من أجمل أغانيها.يذكر أن آخر مسابقة ملكة جمال لبنان حصلت عام 2022، وتم خلالها تتويج ياسمينا زيتون، التي حملت لبنان معها نحو العالمية بمجموعة من خلال فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، كما فازت بلقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا.