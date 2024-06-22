بعد مسيرة دامت 40 سنة... المصمم البلجيكي دريس فان نوتن يودّع عالم الموضة

يقدم مصمم الأزياء البلجيكي دريس فان نوتن آخر عرض أزياء له مساء السبت، بعد مسيرة دامت أربعين عاماً فرض فيها أسلوبه الذي يجمع بين الجرأة والرقي والشاعرية.



ولاحظ فان نوتن في حديث لصحيفة "صحيفة نيويورك تايمز" أخيراً أن قلّة من مصممي الأزياء يتقاعدون عند عمر 66 عاماً، بينما هم في ذروة عطائهم وتسير أعمالهم على ما يرام.



ويحظى الملقب بـ "سيد الموضة الفلمنكي" باحترام الجميع في عالم الموضة، وأحدث مفاجأة كبيرة بإعلانه قراره في الربيع.



وكتب يومها في رسالة مفتوحة "أشعر بأن الوقت حان لإفساح المجال لجيل جديد من المواهب لجلب رؤيتهم إلى العلامة التجارية".



وأضاف "أريد تحويل تركيزي إلى كل الأشياء التي لم يكن لدي وقت لها مطلقاً".



وينطوي هذا القرار على صعوبة وخصوصاً أن علامة فان نوتن التجارية التي تشمل ملابس وأكسسوارات وعطوراً، ستستمر من دونه .



وقال في حديثه لصحيفة "نيويورك تايمز": "ماذا سيحدث في ما بعد لاسمي؟"



وتابع قائلاً "بعد عرض هذه التشكيلة الرجالية، سيكون لدي عنوان بريد إلكتروني آخر. لن أكون @driesvannoten مجدداً. أحتاج أيضاً إلى العثور على اسم جديد على إنستغرام لأن الاسم الحالي هو اسمي وأيضاً اسم العلامة التجارية. إنه وضع غريب، ولم أتخيل ذلك إطلاقاً".



إلا أنه قال لصحيفة "لوفيغارو" السبت إنه يطمح إلى تقديم المشورة "في شأن الجمال والتشكيلات وتصميم المتاجر " للعلامة التجارية التي درجت على العمل من دون ضجة، إذ لا شعار بصرياً لها ولا إعلانات.



ولم تتشرب أية معطيات عن عرض تشكيلته لربيع وصيف 2025 الذي يقام في لا كورنوف، شمال باريس، ولكن من المتوقع أن يحمل أكثر من أي وقت مضى أسلوب فان نوتن، سواء لجهة الملابس ذات القصات المتقنة، وتضارب الألوان والأقمشة والمطبوعات الزهرية الشكل غالباً.



وقال لوكالة فرانس برس عام 2014: "أنا بستاني، لذا فإن الزهور تظهر تلقائيا في كل مكان: زهور رمزية، ببساطة ألوانها، أو زهور حقيقية".

- شرط البقاء في أنتويرب -



وفي نهاية شباط في باريس، حيث درج على عرض تشكيلاته منذ عام 1993، قدّم تشكيلة نسائية تتميز بلمسة حالمة من ألوان الباستيل والأزياء الفضفاضة الشبيهة بملابس النوم، والحقائب الناعمة مثل الدمى المحشوة.



وسيتولى الفريق الذي عمل معه لسنوات تصميم التشكيلات بعد اعتزاله، ومنها تلك المتوقعة المخصصة للنساء والمتوقعة في أيلول.



والشرط الوحيد الذي وضعه قبل تقاعده هو أن تبقى المجموعة في أنتويرب، بعيداً من بريق عالم الموضة وضجيجه. وقد أعطت مجموعة "بويغ" Puig الإسبانية التي استحوذت على حصة الغالبية في العلامة التجارية عام 2018 موافقتها على هذا الشرط.



وفان نوتن من الجيل الثالث لعائلة من الخياطين، وعمل في البداية بصورة مستقلة قبل أن يطلق مجموعته الخاصة من الملابس الرجالية في العام 1986.



وهو ابن وحفيد خياطين، افتتح أول متجر له في عام 1989 في عاصمة الماس في العالم. تمتلك العلامة التجارية الآن 500 نقطة بيع حول العالم.



وحصل على جائزة "مصمم العام الدولي" International Designer of the Year Award من مجلس مصممي الأزياء الأميركي في العام 2008، واحتفل بعرض الأزياء رقم 100 له في العام 2017.