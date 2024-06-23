تصاميم طوني ورد تزيّن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024!

تصاميم طوني ورد تزيّن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024!

ينتظر لبنان حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 الذي سيقام في شھر تموز المقبل وسيبث عبر شاشة الـ LBCI.



وفي ھذا السياق، سيزين المصمم اللبناني طوني ورد إطلالات المتسابقات ھذا العام ببصمته الفريدة وتصاميمه المميزة.



وستحيي النجمة إليسا الحفل هذا العام الذي سيتوج شابة جديدة على عرش الجمال خلفاً لياسمينا زيتون، ملكة جمال لبنان لعام 2022 والتي حصلت مؤخراً على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ولقب ملكة جمال آسيا وأوقيانيا.