كيتي بيري تتصدر العناوين مجدداً والسبب: إطلالتها الجريئة! (صورة)

ظهرت النجمة العالمية كيتي بيري عارية تماماً في فستان بفتحات هندسية على المدرّج خلال عرض “Vogue World Paris”.وارتدت بيري فستاناً باللون الأسود، يحتوي على بعض الورود باللونين الأسود والوردي واعتمدت مكياجاً درامياً.ويشارك بعض المشاهير في العرض المذكور احتفالاً بمرور 100 عام على الموضة والرياضة في العاصمة الفرنسية باريس.وتعاونت مجلة "فوغ" هذا العام مع الأكاديميات الرياضية للشباب في جميع أنحاء فرنسا، وجمعت بين الرياضات المختلفة وتاريخ الموضة الفرنسية.