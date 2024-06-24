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ظهرت بإطلالة غريبة... كايلي جينر في مرمى الانتقادات: "هل أنتِ بخير؟" (صور)
موضة وجمال
2024-06-24 | 08:55
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ظهرت بإطلالة غريبة... كايلي جينر في مرمى الانتقادات: "هل أنتِ بخير؟" (صور)
ظهرت بإطلالة غريبة... كايلي جينر في مرمى الانتقادات: "هل أنتِ بخير؟" (صور)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر والتي اعتمدت فيها إطلالة مثيرة وغريبة لحضور عرض دار "سكياباريلي" للأزياء ضمن أسبوع الموضة للأزياء الراقية الذي انطلق اليوم الإثنين في باريس.
ونشرت جينر مجموعة من الصور عبر حسابها على
انستغرام
، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً وردياً مزيّناً بحبيبات الستراس وتغطي وجهها بقطعة قماش شفافة.
وانتقد المتابعون إطلالة جينر بشكل كبير وسخروا من القطعة الشفافة التي ارتدتها.
وكتب أحد الأشخاص: "هل تعتقد أنها مثيرة"، وعلّق آخر: "كايلي هل أنت بخير؟".
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موضة وجمال
بإطلالة
غريبة...
كايلي
الانتقادات:
"هل
بخير؟"
(صور)
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