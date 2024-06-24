كسرت قواعد المجتمع... سبعينية تتنافس على لقب ملكة جمال تكساس!

أثبتت امرأة تبلغ من العمر 71 عاماً أن العمر مجرّد رقم وذلك بعدما أصبحت أكبر امرأة تتنافس في مسابقة ملكة جمال تكساس بالولايات المتحدة الأميركية.وكتبت المتسابقة ماريسا تيجو في منشور عبر حسابها على انستغرام: "يسعدني أن أكون جزءًا من هذه التجربة الجديدة المذهلة كمتسابقة في مسابقة ملكة جمال تكساس بالولايات المتحدة الأميركية".وذكرت صحيفة "إل باسو تايمز" أن تيجو ستتنافس ضد ما يقارب من 100 امرأة أخرى في المسابقة التي ستقام نهاية هذا الأسبوع في هيوستن.وستمثّل تيجو في حال فوزها بهذه المسابقة ولاية لون ستار في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية التي ستقام في لوس أنجلوس في 4 آب المقبل.