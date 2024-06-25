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تحية أولمبية من "ديور" في باريس بتشكيلة هوت كوتور إغريقية الطابع

موضة وجمال
2024-06-25 | 07:34
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تحية أولمبية من &quot;ديور&quot; في باريس بتشكيلة هوت كوتور إغريقية الطابع
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تحية أولمبية من "ديور" في باريس بتشكيلة هوت كوتور إغريقية الطابع

شكّل عرض "ديور" ضمن أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور) تحية للألعاب الأولمبية التي تنطلق بعد نحو شهر في العاصمة الفرنسية، إذ تضمنت تشكيلتها ملابس ذات طيّات تذكّر بالرداء الإغريقي الاسطوري، وأخرى رياضية الطابع.

وأوضحت المديرة الفنية للتصاميم النسائية لدى "ديور" ماريا غراتسيا كيوري أنها سعت إلى الإيحاء بالتماثيل اليونانية القديمة من خلال الطيات الموجودة على خطاف الكتف، والظهر المكشوف وتسريحة الشعر المبللة إلى الخلف وكأن العارضة خارجة من الماء.

وتفنّن حرفيو "ديور" في العمل على قماش الجيرسي على شكل شبك معدني بالذهبي والفضي والأبيض مع مسكه بواسطة مشدات. وفي التشكيلة أيضاً ملابس "سبورتس وير" مذهلة من بينها رداء حمّام أحمر مزيّن بفسيفساء من المرايا، وثوب سباحة ذهبي متقشّر.

وأقيم العرض في حدائق متحف رودان، حول أعمال الفنانة البصرية الأميركية من أصل إفريقي فيث رينغولد التي توفيت في نيسان، وستبقى أعمالها الضخمة وهي مطرّزات عن موضوع الرياضة، معروضة في المتحف حتى نهاية الأسبوع.

وبدأ أسبوع الأزياء الراقية صباح الاثنين بعرض أزياء دار سكياباريلي التقليدي الذي تميّز بالعودة إلى الأساسيات والقصّات الواسعة.

ومن أبرز أنشطة اليوم الأول، عرضان للهولندية إيريس فان هيربين والإيطالي جامباتيسا فالي.

ويستمر أسبوع الموضة الراقية في باريس إلى الخميس، وتشارك فيه 30 دار أزياء، بغياب "فالنتينو" و"فندي"، فيما انضم إليه العام المنصرم كل من "بالنسياغا" و"توم براون".

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