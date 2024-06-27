الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)

موضة وجمال
2024-06-27 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)

بدت النجمة نيكول كيدمان وابنتها صنداي روز كالتوأم أثناء حضورهما عرض أزياء Balenciaga Haute Couture يوم الأربعاء خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت الأم وابنتها في إطلالتين رائعتين تناغمتا معًا بفساتين سوداء مذهلة، مما أبرز حسهما الرائع في الموضة.

استعرضت نيكول، البالغة من العمر 57 عامًا، قوامها في ثوب أسود من Balenciaga مزين بالخرز اللامع. وارتدت الكعب العالي الأسود الذي أضاف بعض الطول إلى طولها، وأخفت عينيها خلف نظارة شمسية مستطيلة من الماركة العالمية المذكورة.

كما قامت النجمة، الحائزة على جائزة الأوسكار، بإرسال القبلات إلى المعجبين المجتمعين بالخارج، بينما ظلت صنداي روز، 15 عامًا، بعيدة عن الأضواء.

وارتدت صنداي، الابنة الكبرى لنيكول من زوجها كيث أوربان، فستانًا قصيرًا مخمليًا بأكمام طويلة يتميز بياقة عالية وأكتاف مبطنة.

آخر الأخبار

فنّ

موضة وجمال

نجمة

نيكول كيدمان

صانداي روز

إطلالة

توأم

فساتين

أسود

أسبوع الموضة

باريس

Balenciaga.

LBCI التالي
مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس
بفستان مزيّن بكلمات أغنيتها الجديدة... كيتي بيري تسرق الأضواء في باريس (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-06-24

أسبوع الموضة للأزياء الراقية ينطلق اليوم في باريس وهذه التفاصيل!

LBCI
موضة وجمال
2024-06-20

عمال بناء ومهرّجون في اليوم الثاني من أسبوع الموضة الرجالية في باريس (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-06-12

نجمة بريطانية تُذهل متابعيها بآخر إطلالة... تخلّت عن الملابس الداخلية بفستان مفتوح (صور)

LBCI
فنّ
2024-05-20

"من باريس"... جديد النجمة الذهبية نوال الزغبي (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس

LBCI
موضة وجمال
2024-06-26

بفستان مزيّن بكلمات أغنيتها الجديدة... كيتي بيري تسرق الأضواء في باريس (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-06-25

تحية أولمبية من "ديور" في باريس بتشكيلة هوت كوتور إغريقية الطابع

LBCI
موضة وجمال
2024-06-24

"فوغ وورلد" تلمّ شمل عالم الموضة في باريس قبل شهر من الأولمبياد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

حادث مروري يودي بحياة الدولي الكاميروني السابق نغيمو عن 38 عاماً

LBCI
فنّ
11:47

هل تجدد الحب بين جينيفر لوبيز وبن أفليك؟

LBCI
فنّ
11:58

خلاف بين كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي... قارنتها بهذه الشخصية فتصاعد التوتر! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-05-20

"من باريس"... جديد النجمة الذهبية نوال الزغبي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

كرة القدم تجمع قضاة لبنان مع الجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الناخبون الأميركيون يترقبون المناظرة الانتخابية الاولى بين بايدن وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الانتخابات الفرنسية تقترب... و إليكم البرامج الانتخابية المختلفة للأحزاب في هذه المعركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حقوق اللاجئين الفلسطينيين تفرز الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

نتنياهو زارها متفقدا... عين اسرائيل لا تحيد عن جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مجموعة أزياء طوني ورد تخطف الأنظار في باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

عودة المياه إلى مجاريها بين الجامعة العربية وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الاقتصاد في صلب الانتخابات الرئاسية الإيرانية

LBCI
أخبار دولية
13:21

مؤشرات الانسحابات قبيل العملية الانتخابية في ايران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:32

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
فنّ
05:37

بعد الأنباء عن عدم رضا والدها... خطوبة ابنة عاصي الحلاني رسمياً!

LBCI
فنّ
05:29

دانييلا رحمة على شاطئ البحر... متى الزفاف؟

LBCI
أخبار لبنان
06:24

السفير الروسيّ لدى لبنان: لم نصدر بيانًا جديدًا ندعو فيه الرعايا إلى مغادرة لبنان وهذه نسخة قديمة

LBCI
فنّ
05:35

استياء نوال الزغبي في مهرجان موازين... ماذا حصل في الكواليس؟

LBCI
منوعات
12:17

بعد أن شاهد زوجته وابنته تموتان خلال غرق مركب للهجرة غير الشرعية... ما فعله بابنة الـ16 سنة أمام والدتها مرعب!

LBCI
أمن وقضاء
07:25

توقيف شخص يتحرّش بالقاصرات داخل محلّه

LBCI
فنّ
05:41

"الله يكون في عونها"... هل شيرين عبد الوهاب في المصحّة النفسيّة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More