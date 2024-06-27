نيكول كيدمان في إطلالتها الأخيرة مع ابنتها المراهقة... كالتوأم! (فيديو)

بدت النجمة نيكول كيدمان وابنتها صنداي روز كالتوأم أثناء حضورهما عرض أزياء Balenciaga Haute Couture يوم الأربعاء خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت الأم وابنتها في إطلالتين رائعتين تناغمتا معًا بفساتين سوداء مذهلة، مما أبرز حسهما الرائع في الموضة.

استعرضت نيكول، البالغة من العمر 57 عامًا، قوامها في ثوب أسود من Balenciaga مزين بالخرز اللامع. وارتدت الكعب العالي الأسود الذي أضاف بعض الطول إلى طولها، وأخفت عينيها خلف نظارة شمسية مستطيلة من الماركة العالمية المذكورة.

كما قامت النجمة، الحائزة على جائزة الأوسكار، بإرسال القبلات إلى المعجبين المجتمعين بالخارج، بينما ظلت صنداي روز، 15 عامًا، بعيدة عن الأضواء.

وارتدت صنداي، الابنة الكبرى لنيكول من زوجها كيث أوربان، فستانًا قصيرًا مخمليًا بأكمام طويلة يتميز بياقة عالية وأكتاف مبطنة.