أعلنت دار "لانفان" Lanvin الفرنسية الخميس عبر انستغرام تعيين البريطاني بيتر كوبينغ مديراً فنياً لها، وسيتولى مهامه للمجموعات الرجالية والنسائية اعتباراً من أيلول.

وكانت لانفان، وهي أقدم دار أزياء فرنسية نشطة، أعلنت في ربيع 2023 أنها ستركز على المنتجات الجلدية والاكسسوارات.

ومنذ مغادرة مديرها الفني السابق برونو سياليلي، لم تُعيّن لانفان أحداً في هذا المنصب.

وتلقى بيتر كوبينغ المولود سنة 1967 دروسه في سنترال سانت مارتينز في لندن وعمل لدى نينا ريتشي (2009-2014) وأوسكار دي لا رنتا في نيويورك (2014-2016).

ثم عمل لعشر سنوات في لوي فويتون مع مارك جيكوبس، كمدير للمجموعات النسائية، بحسب لانفان.

وفي نيويورك، كان أوسكار دي لا رنتا شخصياً مَن اختاره خلفا له قبل وفاته في تشرين الأول 2014.

وعمل كوبينغ في السنوات الأخيرة لدى بالنسياغا التي كان مسؤولاً فيها عن المشاريع المميزة وعن كبار الشخصيات.

وقال إنه "يتشرف" بفتح "فصل جديد" مع لانفان، وهي دار أسستها جان لانفان عام 1889.

وكالة فرانس برس