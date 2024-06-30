احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان بعيد ميلادها الـ40 بحفل مستوحى من نجمة "كاونتري" الأميركية دوللي بارتون إلى جانب عائلتها وأصدقائها يوم السبت.

وتوجهت كارداشيان إلى الحفل الفخم بأناقة، مرتدية مشد من الدنيم (قماش الجينز) مرصع بأحجار الراين، وجينز بفتحات، وقبعة رعاة البقر من الدنيم، والعديد من القلائد الماسية.

وعلّقت على مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام وهي تستعد للحفل: "أه دوللي، حان وقت الاحتفال!".

وألقت نجمة الواقع نظرة من وراء الكواليس على المكان، الذي أظهر الديكور الخارجي على نحو مشابه للصحراء في الليل، ويضم نبات الصبار ولافتة كبيرة تحمل اسمها.