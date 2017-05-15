القانون الانتخابي الجديد...قريب!

الحريري: البعض يريد خلق خلاف بيني وبين الرئيس عون

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LBCI News Lebanon

أعلن الرئيس سعد الحريري أن البعض يريد خلق خلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون، واوضح "من يحاول الدخول بيني وبين الرئيس عون لن يصل اي مكان لأن بيننا تفاهما كبيرا."

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وعن قانون الانتخاب، اشار الحريري من بعبدا الى أن الامور قريبة من الوصول الى حل وعلى الكتل السياسية ان تعرف ان مصلحة البلد اهم من مصلحتها.ولفت الحريري الى أن كل القوانين التي يعمل عليها تتضمن النسبية.وأكد حرصه على القيام بانجازات وليس فقط الكلام عنها كما القضاء على الفساد، كاشفا أنه سيتم البت قريبا بموضوع مصرف لبنان.