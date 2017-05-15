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15 أيار 2017
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الحريري من بعبدا: الامور قريبة من الوصول الى حل وعلى الكتل السياسية ان تعرف ان مصلحة البلد اهم من مصلحتها

الحريري من بعبدا: الامور قريبة من الوصول الى حل وعلى الكتل السياسية ان تعرف ان مصلحة البلد اهم من مصلحتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار قريبة,الامور,بعبدا,الحريري,
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الحريري من بعبدا: الامور قريبة من الوصول الى حل وعلى الكتل السياسية ان تعرف ان مصلحة البلد اهم من مصلحتها
 
 
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