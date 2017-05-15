ماذا سيحصل لكم إن لم تغسلوا أغطية السرير بانتظام؟

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يقوم معظم الناس عادة بخطوات روتينية للحفاظ على صحة أجسادهم، إذ إنهم ينظفون أسنانهم بانتظام، يستحمون يومياً ويحافظون على نظافة ملابسهم، إلا أن قسماً منهم لا يعير اهتماماً لنظافة أغطية السرير التي ينامون عليها كل ليلة.من هذا المنطلق، على الإنسان أن يسعى جاهداً الى التأكد من المحافظة على نظافة هذه الأغطية، لأن اتساخها يتسبب ببعض المشاكل ويؤدي الى ازدياد الأمراض.وفي حديث لـVICE لفت فيليب تيرنو، بروفيسور في علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في كلية الطب في جامعة نيويورك، الى أن "عدم غسل أغطية السرير، يؤدي الى تراكم كميات كبيرة من الجسيمات بما في ذلك خلايا الجلد البشري. هذه الخلايا هي بمثابة مواد غذائية لعث الغبار الذي يتسبب بالحساسية"، وبالتالي ما يمكن أن يؤدي الى تهيج البشرة، العطس، حكة العينين، الى جانب العديد من ردود الفعل المزعجة.إضافة الى ذلك، يمكن أن تكون أغطية السرير القذرة مرتعاً للجراثيم الفطرية، العفن، الغبار وحتى أجزاء الحشرات، والتي يمكن أن تجعل إصابة المرء بالحساسية أكثر سوءاً.وشدّد البروفيسور تيرنو الى أن بعض أنواع البكتيريا، staph bacteria، قد تبقى على قيد الحياة إذا لم يتم غسل الأغطية بانتظام بالماء الساخن، إذ إنها تعيش على بشرة الانسان وقد تدخل الى الدم إذا أصيب المرء بجروح، ما قد يشكل خطراً كبيراً على صحته.​لذلك، ينصح البروفيسور تيرنو بغسل أغطية السرير مرة في الأسبوع.