العاهل الاردني يبحث مع قادة عسكريين اميركيين وايطاليين جهود"الحرب على الارهاب"

استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قائد القيادة المركزية الأميركية ورئيس هيئة الأركان الإيطالي في لقاءين منفصلين بحث خلالهما جهود "الحرب على الارهاب"، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

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وأعلن البيان ان الملك عبد الله بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزف فوتيل "تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية".

كما تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية في عمان "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات العسكرية".