بالصورة: موضة جديدة... نساء عاريات يرتدين شريطاً لاصقاً!

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يتميّز عالم الموضة بالابتكارات المتنوعة والمميزة والتي قد تكون غريبة في بعض الأوقات.ولكن هل تخايلتم يوماً أنه يمكنكم ارتداء الشريط اللاصق كقطعة ملابس؟أطلق رجل مغامر يدعى جويل ألفاريز مشروعاً "فنياً" إسمه Black Tape Project أو مشروع الشريط الأسود. وفي تفاصيله، تقوم السيدات العاريات تماماً بـ"ارتداء" شريط لاصق أسود اللون بطريقة استراتيجية حول أجسادهن، بحيث تقمن بتغطية المناطق الحميمة، من ثمّ يسهرن في النوادي الليلية.والملفت هو أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، لاقت هذه الموضة شهرة، إذ إن صفحة Black Tape Project على انستغرام حصدت ما يقارب 200 ألف متابع.ويذكر أن جويل يصف عمله هذا بأنه :" الروعة البصرية المتلألئة التي أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم".ويلفت مصمم الأزياء، ومقره في ميامي، الى أن هذه "الملابس" غير العادية تجمع بين أداة منزلية مشتركة وجمال الجسم البشري.ويجب التنويه الى أن الشركة أنشئت بالكامل، إذ إن مشروع الشريط الأسود انتشر في لاس فيغاس، نيويورك، ومنطقة البحر الكاريبي، وأجزاء من أوروبا.