لكل محبّي السوشي... الأطباء يحذرون!

كثيرون هم الأشخاص الذين يحبّون السوشي والذين يفرطون في تناوله، لكنّهم قد يعيدون النظر في ذلك بعد قراءة هذا الخبر.

فأكّد أطباء برتغاليون أنّ تناول السوشي قد يؤدي إلى انتشار عدوى طفيلية خطرة على صحة الإنسان.

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وبدأت الأبحاث والدراسات عن مخاطر السوشي بعدما نقل شاب برتغالي يبلغ من العمر 32 عامًا إلى المستشفى إثر تعرضه لألم شديد في المعدة والإقياء وإثر ارتفاع حرارته بعد تناوله السوشي.

وبقي الرجل على هذه الحالة لأسبوع كامل. وأظهر التنظير الداخلي وتحاليل الدم أنّ المريض يعاني التهابات حادة وأنّ المنطقة الملتهبة في جدار معدته تحتوي على أربع يرقات ديدان طفيلية خيطية من سلالة الـAnisakidae.

وتنتقل طفيليات Anisakidae عن طريق تناول لحوم الأسماك النيئة أو المأكولات البحرية الملوّثة.

وقال الأطباء إنّه بعد إزالة تلك الطفيليات بدأ وضع المريض بالتحسن تدريجيا.

وشدّد الأطباء لدوريّة "BMJ Case Reports" على ضرورة طهي لحوم الأسماك جيدًا قبل تناولها منعًا لانتقال تلك الطفيليات إلى جسم الإنسان.