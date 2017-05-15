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15 أيار 2017
15/05/2017 09:57:33
بأيار وقبل نحو شهر من انتهاء العام الدراسي زيادة جديدة عالاقساط ببعض المدارس...شاركونا آراءكم كتابة او عبر فيديو على هاشتاغ "غلا_الاقساط_المدرسية"
بأيار وقبل نحو شهر من انتهاء العام الدراسي زيادة جديدة عالاقساط ببعض المدارس...شاركونا آراءكم كتابة او عبر فيديو على هاشتاغ "غلا_الاقساط_المدرسية"
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LBCI News Lebanon
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