لماذا يتحوّل لون وجه بعض الأشخاص إلى أحمر بعد شرب الكحول؟

يصبح وجه بعض الأشخاص أحمر اللون بعد أن يتناولوا المشروبات التي تحتوي على الكحول، فإلى ماذا يدل ذلك وهل هو أمر طبيعي؟



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أعلن الأطباء أن تحوّل لون الوجه إلى أحمر هو دلالة على رد فعل يقوم به الجسم تجاه أي نوع من الحساسية على المشروبات الكحولية.



ويترافق تحول لون الوجه إلى اللون الأحمر مع أعراض أخرى منها الشعور بالغثيان، ألم في الرأس ونبضات قلب سريعة.



وأعلن الخبراء أن السبب وراء الإصابة بهذه الأعراض يعود إلى ارتفاع نسبة الأسيتالديهيد في الجسم، المعروف بأنه مادة سامة ومسرطنة.



عندما تصل كمية الكحول إلى الكبد، تتحوّل إلى مادة الأسيتالديهيد والتي تتحوّل بدورها بشكل سريع إلى أسيتات او خلات الصوديوم.



إلا أن الكحول يتحوّل بسرعة كبيرة إلى الأسيتالتيهيد لدى الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية، ما يجعل الكبد يأخذ وقتًا اطول في تحويل هذه المادة إلى أسيتات.



ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل سرطان الفم والحنجرة.



وأضاف العلماء ان هذه الحالة هي حالة وراثية ويقال إنها بدأت في الصين الوسطى وانتشرت في آسيا على مدى السنوات.