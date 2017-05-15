أخبار دولية
15 أيار 2017
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الملك سلمان: القمة الإسلامية الأميركية تؤسس لشراكة بنشر التسامح ومواجهة التطرف

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الملك سلمان: القمة الإسلامية الأميركية تؤسس لشراكة بنشر التسامح ومواجهة التطرف
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن أمله في ان يؤدي لقاء مرتقب في المملكة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومسؤولين وقادة من دول عربية واسلامية الى "شراكة جديدة".
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وراى الملك سلمان خلال جلسة لمجلس الوزراء ان "القمة العربية الإسلامية الاميركية" التي من المفترض ان تنعقد في 20 ايار "تأتي في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية.

 

 وامل ان "تؤسس هذه القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر ومستقبل شعوبنا".

 

وفي أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في البيت الابيض، يزور ترامب نهاية الاسبوع الحالي السعودية حيث يحضر، الى جانب "القمة العربية الاسلامية الاميركية"، اجتماعا مع قادة دول الخليج الست، ويعقد لقاء مع الملك سلمان.

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