نصائح غذائيّة لزيادة الخصوبة لدى النساء والرجال

إليكم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على زيادة الخصوبة...

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LBCI News Lebanon

أكدّت دراسة عن النظام الغذائي والخصوبة أجريت في كلية الطب في جامعة هارفارد أنّه على عكس العوامل التي لا يمكن التّحكم بها كالعمر والجينات، يساعد تناول بعض الأطعمة وتجنّب بعضها الآخر على زيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء، وذلك من دون تدخل طبّي.

إليكم مجموعة من الأطعمة التي تساعد على زيادة الخصوبة:

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1- الكربوهيدرات المعقدة

يهضم الجسم الكربوهيدرات السيّئة (كالكعكة والخبز الأبيض والأرز الأبيض) بسرعة ويحوّلها إلى سكر الدم. وللتخفيف من ارتفاع سكّر الدم، يفرز البنكرياس الأنسولين في مجرى الدم. أما الكربوهيدرات الجيّدة (التي تحتوي على الألياف كالفواكه والخضار والفاصولياء والحبوب الكاملة) فيهضمها الجسم ببطئ ولها تأثير أكبر على سكر الدم والأنسولين. ووجدت الدراسات أنّه يبدو أنّ مستويات الأنسولين المرتفعة تمنع الإباضة.

2- الدهون غير المشبعة

يجب ألا تتناولوا الدهون المشبعة التي تزيد مقاومة الأنسولين وأن تستبدلوها بالدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.

3- البروتينات

يجب الإكثار من تناول البروتين النباتي كالفاصولياء والمكسرات والبذور والتوفو.

4- الحليب الصافي

استهلكوا الحليب الصافي ومشتقاته من ألبان عالية الدسم وأطعمة غنيّة بالكالسيوم، فإنّها تساعد المرأة على الحمل.